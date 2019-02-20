“Kadınları sahada görmek istiyoruz”

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Izmir Kadın Kolları Baskanı Dilek Yıldız Büyükdag, Aliaga Ilçe Kadın Kollarının Ögretmenevi Lokalinde geçmisten bu güne görev yapmıs kadın teskilat mensuplarının katılımıyla organize ettigi "vefa" yemegine katıldı. Etkinlikte Türk Sanat Müzigi (TSM) sanatçısı Ömer Faruk Özcan sahne alırken, Muharrem Aygün ise ezgi ve marslarını seslendirdi. Kadınların, Aygün'e ellerindeki Türk Bayrakları ile eslik etmesi coskulu anlar yasattı. Burada konusan yapan Büyükdag, "Çok önemli bir viraja girdik. Cumhur ittifakının basarısı için bütün kadınlarımızı sahada görmek istiyoruz. Kadınlarımızın fedakarlıgıyla, özverisiyle partimiz 16 yıldır girdigi tüm sınavlardan basarıyla çıktı. Tüm seçimlerde Allah'ın izniyle basarılı sınavlar verdi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde de AK Parti'nin basarısı için yine kadınlarımızın olaganüstü gayretini görüyoruz" dedi.