Soner tedavi olmak istıyor

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İZMIR'DE yaşayan doğuştan Duchene Muscular Distrofi (DMD) hastası 27 yaşındaki Soner Durmaz, 7 yıldır yatağa bağlı ve solunum cihazıyla hayatını sürdürüyor. Hastalığı nedeniyle her yıl güç kaybeden Durmaz, annesi Arife Durmaz'ın çabalarıyla 27 yaşına geldi. Türkiye'de kendisi gibi yaklaşık 5 bin hastanın bulunduğunu söyleyen Durmaz, " 4 yaş büyük olan ağabeyim Mustafa Durmaz, aynı hastalık nedeniyle 18 yaşında hayatını kaybetti. Boğazım delik, solunum cihazıyla yaşıyorum. Yaşıtlarım gibi hiçbir zaman olamadım. Hiç okula gidemedim. Annem yıllarca beni rehabilitasyon merkezine götürdü. Annem elim ayağım gibi, o olmasa yaşayamam. Sık sık enfeksiyon kapıyorum. Yurt dışında bu hastalıkla ilgili daha güzel tedaviler var. Bunların Türkiye'ye getirilmesini istiyorum. Sadece DMD ile ilgilenen bir hastane istiyoruz. Daha iyi yaşamak, cihazsız nefes almak istiyorum. Tekerlekli sandalyeme binip gezmek istiyorum" dedi. 3 çocuk annesi Arife Durmaz, "Çocuğumun tedavisi olsun. Birini kaybettik, öbürünü kaybetmeyelim. Devlet büyüklerimiz bize yardım etsin" dedi.