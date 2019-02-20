Vurduğu damadını öldürmek istememiş

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'IN Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz yıl ekim ayında Fahrettin Kerim Özel, kızıyla 5 yıl önce evlenen ancak boşanma aşamasında olan damadı Seçkin Selek ile konuşmak için dükkanına gitti. Özel, Seçkin Selek ve kardeşi Sezgin Selek'i yaraladı. İki kardeş, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan kayınpeder polisteki ifadesinde, "Konuşmak için gitmiştim. Ters tepki verince sinirlerime hakim olamadım" dedi. Tutuklanan Fahrettin Kerim Özel'in yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Damadını öldürmek amaçlı ateş etmediğini belirten Özel, "Öldürmek isteseydim, cebimdeki domuz kurşunlarını kullanırdım" dedi. Mahkeme, Özel'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.