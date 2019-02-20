Yaşama ihtimali yoktu taburcu oldu

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Nafiye Işık (29), 4 aylık hamileyken bebeğinin hidrosefali hastası olduğunu öğrendi. Nafiye Işık ve eşi Ayhan Işık (34), bu kez Aydın'da başka bir doktora kontrole gitti. Burada yapılan tetkikler sonucunda, bebeklerinin beyin dokusunun oluşmadığı, kafa çapı büyüklüğü nedeniyle anneye de zarar verebileceği için bebeği aldırmaları gerektiği söylendi. Daha sonra Antalya'daki hastaneye başvuran çift, buradaki doktorlardan da aynı cevabı aldı ancak bebeklerini aldırmayı reddetti.Zor bir hamilelik sürecini atlatan Nafiye Işık, sevk edildikleri İzmir'deki üniversite hastanesinde 8 Ocak tarihinde sezaryenle Yağmur Meva'yı doğurdu, hastanedeki yeni doğan yoğun bakım servisinde yer olmadığı için yine İzmir'de özel bir hastaneye sevk edildi. Doktorlar, burada da Yağmur için umutlu konuşmadı ancak yoğun bakım servisinde gerekli takibini yaptı. Yağmur bebek, tedavi süresince sanılanın aksine kilo almaya başladı, hidrosefali sebebiyle büyük olan kafa çapının büyümesi durdu, beyin dokusu oluşmamasına rağmen ağlaması, uzuvlarını hareket ettirmesi sağlıklı bebekler gibi seyretti. Yağmur Işık'ın beynindeki sıvı, şant yardımı ile boşaltıldı. Kafa çapı da operasyonun ardından 5 santimetre küçüldü. Yaşama ümidi verilmeyen Yağmur bebek, tedavi gördüğü hastaneden 35 günün sonunda taburcu oldu. Bebeğini sabırla karnında taşıyan, zorlu sürece rağmen umudunu yitirmeyen anne Nafiye Işık da "Çok zorluk çektim, çok acı çektim. Tekrar başıma gelse yine aynı fikirde olurum ve onu doğururum. Kucağıma aldığımda her şey için değdiğini düşündüm" diyerek duygularını dile getirdi.Yağmur'un şant operasyonunu gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Alper Ergin, "Meslek hayatımda ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum. Literatüre girecektir. Süreci adım adım yürüteceğiz" dedi.