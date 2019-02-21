Altay’da parola sakin kal!

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Toto 1. Lig'de Adanaspor ve Boluspor galibiyetleriyle alt sıralarla bağını koparan Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, Giresunspor deplasmanının sezonun en zor maçı olduğunu söyledi. Rakiplerinin kurtuluş mücadelesi verdiğini dile getiren Karafırtınalar,diye konuştu.Altay'da dümende yer aldığı 3 maçı 7 puanla geçen, Giresun deplasmanına mutlak galibiyet için çıkacaklarını ifade eden Sarıfırtınalar,Giresunspor müsabakası da en zor sınav" dedi.Altay'da Sportif Direktör Özden Töraydın, önümüzdeki 4 karşılaşmada ligdeki kaderlerini çizeceklerini söyledi. Bu hafta kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor'a konuk olduktan sonra sırasıyla Balıkesirspor Baltok, Gençlerbirliği (d) ve Kardemir Karabükspor'la karşılaşacaklarını hatırlatan Töraydın, "Bu 4 maçtan 8 ya da 10 puan çıkarırsak Play-Off'tan söz edebiliriz, çünkü rakiplerimizin puan kayıpları yaşayacağını düşünüyorum" dedi.