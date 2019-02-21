Altay’da parola sakin kal!

SPOR
Toto 1. Lig'de Adanaspor ve Boluspor galibiyetleriyle alt sıralarla bağını koparan Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, Giresunspor deplasmanının sezonun en zor maçı olduğunu söyledi. Rakiplerinin kurtuluş mücadelesi verdiğini dile getiren Karafırtınalar, "Rakibimiz geçen hafta en ciddi rakiplerinden Afyonspor'a yenilerek ateş hattına yaklaştı. Bizimle oynayacakları maça milat olarak bakıyorlar. Sakin kalacağız. Sadece işimize odaklanacağız"
diye konuştu.
AMACIMIZ REKOR DEĞİL PUAN
Altay'da dümende yer aldığı 3 maçı 7 puanla geçen, Giresun deplasmanına mutlak galibiyet için çıkacaklarını ifade eden Sarıfırtınalar, "Takımımız bu sezon hiç 3 maç üst üste kazanamamış ama bizim amacımız rekor kırmak değil, puanlar almak. Sadece galibiyete odaklanacağız. Alt sıralardaki takımlarla oynayacağımız maçlar en zoru oluyor.
Giresunspor müsabakası da en zor sınav" dedi. Altay'da tedavileri süren İbrahim Öztürk ve Merter'in durumları netlik kazanmadı.
4 HAFTA KRİTİK
Altay'da Sportif Direktör Özden Töraydın, önümüzdeki 4 karşılaşmada ligdeki kaderlerini çizeceklerini söyledi. Bu hafta kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor'a konuk olduktan sonra sırasıyla Balıkesirspor Baltok, Gençlerbirliği (d) ve Kardemir Karabükspor'la karşılaşacaklarını hatırlatan Töraydın, "Bu 4 maçtan 8 ya da 10 puan çıkarırsak Play-Off'tan söz edebiliriz, çünkü rakiplerimizin puan kayıpları yaşayacağını düşünüyorum" dedi.