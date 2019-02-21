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Anne ve oğlu, ölüme çalım attı

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Anne ve oğlu, ölüme çalım attı
İZMIR'IN Ödemiş ilçesinde yaşayan anne emine Keskin (64) ve oğlu İbrahim Keskin (38) eş zamanlı olarak ölümün kıyısından döndü. Mide tümörü nedeniyle geçirdiği ameliyattan 15 gün sonrasında ameliyat yerinden kanaması olan anne Ata Sağlık ve sonrasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, aynı anda beyin kanaması geçiren oğlu ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlığına kavuştu. Anne Keskin, "Aynı gece ikimiz de farklı hastanelere kaldırıldık. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
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Anne ve oğlu, ölüme çalım attı
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