Ayşen Zeybekci’den resmi nikâh çağrısı

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci, ev ev gezerek kadınlara konuk oluyor. Zeybekci'nin ilk ziyareti Yeşildere'de oturan Müzeyyen Değirmenci oldu. Kendisine gelen davetleri geri çevirmeyen Ayşen Zeybekci, ev sahibinin yanı sıra mahalle sakini diğer kadınlarla bir araya geldi. Sorunları ve talepleri not alan Zeybekci, "Bu kadar modern, bu kadar güzel bir kentin kötü durumda olması kabul edilemez bir durum" ifadesini kullandı. Sohbete Yeşildere semtinin işsizlik, altyapı eksikliği ve çocuk parkının olmaması gibi konular damga vurdu. Ayşen Zeybekci tüm söylenenleri tek tek not alarak tüm taleplere tek tek dönüş yapılacağını belirtti. Zeybekci, "Burası İzmir'in en eski ve aslında en merkezi yaşam alanlarından biri. Altyapı yetersizliği, çevrenin bakımsız olması ve en basit bir ulaşım için insanların türlü zorluklara katlanmak zorunda kalması hoş değil. Nihat bey ve ekibi sadece çocuklarımız için değil, kadınlarımız için de rahatça yürüyüşlerini yapabilecekleri, her daim spor yapma şansına erişebilecekleri çok güzel projeler üretti. Biz genç, dinamik, yeşili bol ve sporla yaşayan bir İzmir hayal ediyoruz" dedi.Ayşen Zeybekci'nin ikinci durağı Eşrefpaşa'da yaşayan Vesile Sincar'ın evi oldu. İşsizlik ve kadın haklarının konuşulduğu ziyarette Zeybekci, "Kadınlarımızın sahip olduğu hakları bilmeleri en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bazı kardeşlerimizin resmi nikahları yok. Bu ne demektir? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Her şeyden önce sahip olduğunuz hakları bilmeniz bizim için hayati önem taşıyor. Aynı şekilde resmi nikah demek hayatın her alanında, devletle olan her işinizde ve evlatlarınız, geleceğiniz için tartışmasız önceliktir. Aman, bu konuyu atlamayın. Resmi nikah varsa aile vardır, haklar vardır, gelecek vardır" dedi.