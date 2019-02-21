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Bacayı temizlemek isterken evi yaktı

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Bacayı temizlemek isterken evi yaktı
MANISA'DA Selendi'nin kırsal Karabeyler Mahallesi'nde yaşayan Nazmi Gürbüz (52), dün öğle saatlerinde, Kafalar Sokak'taki iki katlı evinin bacasını temizlemek için çalışma yapmaya başladı. Gürbüz, tıkanan bacadaki kurumları yakarak yok etmek istedi. Bu sırada yanan kurum parçalarından bir kısmı evin içine düşerek yangına neden oldu. Alevler kısa sürede binanın ikinci katını sardı. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri, alt kata sıçramadan söndürdü. Binanın çatısı ve üst katı kullanılmaz hale geldi.
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Bacayı temizlemek isterken evi yaktı
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