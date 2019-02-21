Balıkesirspor’da hedef 3 puan

BUGÜN NELER OLDU

Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok yarın konuk edeceği Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ümraniyespor karşılaşmasında iyi mücadelesine karşın sahadan 2-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar, Afyon karşısında kazanıp moral bulmak istiyor. Geçen haftayı 3 kupanla kapatan ve kümede kalma yolunda moral bulan Afjet Afyonspor karşısında işlerinin kolay olmayacağını her seferinde futbolcularına anlatan teknik direktör Giray Bulak,uyarısında bulunuyor. Balıkesir'de soğuk algınlığı yaşayan