Balıkesirspor’da hedef 3 puan

SPOR
Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok yarın konuk edeceği Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ümraniyespor karşılaşmasında iyi mücadelesine karşın sahadan 2-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar, Afyon karşısında kazanıp moral bulmak istiyor. Geçen haftayı 3 kupanla kapatan ve kümede kalma yolunda moral bulan Afjet Afyonspor karşısında işlerinin kolay olmayacağını her seferinde futbolcularına anlatan teknik direktör Giray Bulak, "Rakibin durumundan çok bizim yapacaklarımız önemli. Son vuruşlarda etkili olmalıyız"
uyarısında bulunuyor. Balıkesir'de soğuk algınlığı yaşayan Cüneyt Köz ve Okan Alkan'ın kadroda olup olmayacağı maç saati netlik kazanacak.