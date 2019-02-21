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Buca ilklerin peşinde

Giriş Tarihi: 21.2.2019
TFF 3. Lig 3. Grup'ta son 10 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen ve 16 puanla son sırada yer alan Bucaspor, pazar günü Diyarbekirspor deplasmanında ilkleri yaşamak için ter dökecek. Geçen hafta İzmir'de 0-0 sona eren Bağcılarspor maçında göreve başlayan teknik direktör Levent Eriş, sarılacivertli takımın başında çıkacağı ikinci sınavında ilk galibiyetini almak için öğrencilerine taktik verecek. Bucaspor, aynı zamande evinde mağlubiyet yüzü görmeyen rakibine seyircisi önünde ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak.
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Buca ilklerin peşinde
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