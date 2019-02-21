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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ege turu

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ege turu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün Denizli ve Manisalılarla buluşacak. İlk önce Denizli'ye gelecek olan Erdoğan, saat 13.30'da 29 Ekim Bulvarı'ndaki mitingte vatandaşlara hitap edecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bütün Denizlilileri miting alanına davet etti. Geçen yıl 4 kez Denizli'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehri çok önemsediğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Her gelişinde Denizlimiz kazandı" dedi. Denizli mitinginin ardından Manisa'ya geçecek olan Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda saat 16.00'da Manisalılara seslenecek ve Cumhur ittifakının Manisa adaylarını tanıtacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 21 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda Manisalı hemşehrilerimizle buluşacak. Tüm hemşehrilerimi Cumhuriyet Meydanı'ndaki buluşmaya davet ediyorum" dedi. Erdoğan'ın yarın da Muğla'ya gidecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ege turu
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