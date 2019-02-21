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Ege derbisi heyecanı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta Menemen Belediye ile Fethiye’yi karşı karşıya getirecek maç için takımlar hazır

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Ege derbisi heyecanı
LIGDE zirve mücadelesi veren Menemen Belediyesi ile küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Fethiyespor'un cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak mücadelesi oldukça zorlu geçmeye aday görülüyor. Son 3 maçından 2 galibiyet bir beraberlik çıkaran Fethiye son 6 karşılaşmasında yenilmeyen (4 galibiyet-2 beraberlik) Menemen Belediyespor'a konuk olacak. Menemen Belediye teknik direktörü Suat Kaya, "Hedefimiz belli. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Zirvede kafa kafaya bir mücadelenin içindeyiz ve bu yarışın gerisinde kalmak istemiyoruz" dedi. Fethiyespor'un hocası Tarık Daşgün ise, "Tüm hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yapıyoruz" diye konuştu.
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Ege derbisi heyecanı
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