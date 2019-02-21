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Gece kulübü önünde çatışma

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Gece kulübü önünde çatışma
İZMİR'İN Konak ilçesinde Şair Eşref Bulvarı'nda bir gece kulübünde eğlenen Oktay Çetinkaya (36) ile arkadaşı Ergun Aksoylu (53), çıkışta kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancalardan çıkan mermilerin isabet ettiği Çetinkaya ve Aksoylu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Oktay Çetinkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Gece kulübü önünde çatışma
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