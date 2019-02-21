Gece kulübü önünde çatışma

BUGÜN NELER OLDU

Konak ilçesinde Şair Eşref Bulvarı'nda bir gece kulübünde eğlenen Oktay Çetinkaya (36) ile arkadaşı Ergun Aksoylu (53), çıkışta kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancalardan çıkan mermilerin isabet ettiği Çetinkaya ve Aksoylu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Oktay Çetinkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.