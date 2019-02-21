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Göztepe’nin kozu eski silahlar!

Trabzonspor karşısında tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapan sarı-kırmızılı takımda, cezaları biten Yasin ve Serdar, Kemal Özdeş’in şans vermesi halinde eski takımlarına karşı oynayacak

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Göztepe’nin kozu eski silahlar!
Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında yarın Trabzonspor ile oldukça kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Göztepe, 3 puandan başka sonuç düşünmüyor. Cezaları biten Yasin Öztekin ve Serdar Gürler, Teknik Direktör Kemal Özdeş'in şans vermesi halinde eski takımlarına karşı görev yapacak. İki oyuncu da geçtiğimiz yıllarda birer sezon bordo-mavili formayı giymişti. Yasin ilk yarıda oynanan maçta Trabzonspor ağlarını havalandırmıştı.

TRABZONSPOR'A YENİLMİYORLAR
Göztepe, son 1.5 sezonda Trabzonspor'a boyun eğmedi. Geçen sezon 14 yıl sonra yer aldığı Süper Lig'de bordo-mavilileri İzmir'de 3-2 yenen sarı-kırmızılılar, deplasmandan ise 0-0'lık beraberlikle döndü. Bu sezon ise ilk maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayan maçı Yasin'in golleriyle 2-1 kazanarak Trabzonspor'a ilk iç saha yenilgisini yaşattı.
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Göztepe’nin kozu eski silahlar!
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