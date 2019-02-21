Göztepe’nin kozu eski silahlar!

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de 23. haftanın açılış maçında yarın Trabzonspor ile oldukça kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Göztepe, 3 puandan başka sonuç düşünmüyor. Cezaları biten Yasin Öztekin ve Serdar Gürler, Teknik Direktör Kemal Özdeş'in şans vermesi halinde eski takımlarına karşı görev yapacak.Yasin ilk yarıda oynanan maçta Trabzonspor ağlarını havalandırmıştı.Göztepe,Geçen sezon 14 yıl sonra yer aldığıBusezon ise ilk maçı Şenol Güneş SporKompleksi'nde oynayan maçı