İndirim müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in sorunlarında şikayet ederek "Kurtarın" çağrısı yapan vatandaşlara, "İzmir'i siz kurtaracaksınız, biz hizmet edeceğiz" dedi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda esnafı dolaşan Zeybekci, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Esnaftan gelen ikram talepleri üzerine çay ve kahve içen Zeybekci, esnafın "Belediye başkanını Kemeraltı'nda hiç görmedik. Tarihi çarşının haline bakın her yer çukur, Kemeraltı'nı güzelleştireceksiniz inşallah" sözleri üzerine, "Belediye başkanlığı dönemimde makamda kalmayı hiç sevmezdim, nerede çalışma var oraya giderdim. 7 yıllık dönem boyunca 1 yıl belediye binasında kalmamışımdır. Bundan sonra da hep yanınızda olacağım, sokakları gezeceğim" diye konuştu.Yolda karşılaştığı vatandaşların "Kurtar İzmir'i artık", "Her yer kötü, çöp oluyor. Artık gelin de düzeltin buraları", "Yıllardır esnafız bu çarşının yolu yok ışığı yok hiçbir şeyi yok, bayanlar bu yolda yürüyemiyorlar hava kararınca ışık olmadığından herkes evine gidiyor", "Basmane'de otelim var, yollarda yürünmüyor. Sema hanıma kaç defa ilettik, halledelim dedi, şimdi gidecek hala halledecek" sözleri üzerine Zeybekci, "İzmir'i siz kurtaracaksınız, biz hizmet edeceğiz. Oyunuzu İzmir'e verin" yanıtını verdi. Zeybekci, vatandaşın ilgisi nedeniyle yaklaşık 300 metrelik mesafeyi 2 saatte gidebildi.Ayakkabıcılar Sitesi'nde esnafı dolaşan Zeybekci, burada da bir minibüs şoförünün şikayetiyle karşılaştı. Yoldan geçerken Zeybekci'yi görerek duran bir minibüs şoförü, yollardaki çukurların araçlarında yol açtığı zarardan şikayet ederek, "Başkanım gel artık kurtar bizi. Yolların hali içler acısı. Alt takım yaptırmaktan bıktık, daha yeni 7 milyar para verdim" dedi. Minibüsçünün yanına giden Zeybekci, 1 Nisan'dan sonra bu sorunların İzmir gündeminden çıkacağını söyledi.Ege Üniversitesi'nde öğrencilerle bir süre sohbet eden Nihat Zeybekci, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile birlikte "Gençlerle Demokrasi Buluşması" etkinliğine katıldı. Zeybekci, soru-cevap şeklinde geçen etkinlikte toplu ulaşımla ilgili soru üzerine, 1 Nisan'dan itibaren belediye otobüslerinin belirli hatlarda 24 saat çalışacağını aktararak, "Öğrenci ücretini, yetişkin ücretinin yarı fiyatına indireceğiz. Tek ücretle 90 dakikada seyahat süresini de 120 dakikaya çıkaracağız. Ayrıca öğrencilere ücretsiz internet sunacağız" müjdesi verdi.İzmir'de, 4 gençten 1'inin işsiz olduğunu ifade ederek bu konuda belediyeye düşen önemli bir görev bulunduğunu belirten Zeybekci, "Belediyenin; yeni yatırım alanları, organize sanayi alanları, turizm sanayi alanları açması, bunun planlamasını, alt yapısını hazırlayarak yatırımcının önüne sunması gerekiyor. Biz de İzmir'e yatırımcıyı çekmek için önemli adımlar atan bir belediye göreceksiniz. Gelen yatırımcı istihdamı da artıracak. Bunun yanı sıra Geriatri Vadisi, Bilim Teknoloji ve Yazılım Vadisi, nitelikli eleman yetiştirecek Kent Enstitüleri gibi birçok projemiz var. İzmir'de pastayı büyütmek gerekiyor, bu hali kabul edilebilir değil" diye konuştu.İZELTAŞ Fabrikası'nı da ziyaret eden Nihat Zeybekci, burada işçilerle yemek yedi. İzmir'e yönelik projeleri hakkında bilgi veren Zeybekci, daha sonra fabrikadaki üretim tesislerini gezdi. Fabrikanın sahibi olan Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, çeşitli sektörlere el aletleri ve sıcak dövme parçalar üreten üç fabrikalarında 950 kişinin çalıştığını, tamamen yerli kaynaklarla gerçekleştirilen üretimleriyle, Türkiye'de lider marka olduklarını ayrıca 40 ülkeye ihracat gerçekleştirdikleri bilgisini aktardı.