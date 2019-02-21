İzmir’de mini şampiyonlar ligi

A
ltınordu'nun 5-7 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceği oranizasyona İtalya'dan Milan, Parma ve Lazio
, İspanya'dan Valencia
, Hollanda'dan Ajax
ve PSV Eindhoven
, İngiltere'den Southampton
, Chelsea, Leicester City ve Manchester City
, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb
, İskoçya'dan Celtic ve Glasgow Rangers,
Almanya'dan Hamburg
, Fransa'dan Monaco, Montpellier ve Marsilya,
Portekiz'den Porto
, Rusya'dan ise Zenit ve Krasnodar
gibi ekipler katılacak.
TÜRKİYE'DEN 6 TAKIM VAR
Altınordu'nun yanı sıra Göztepe, Altay, Karşıyaka, Bucaspor ve İzmirspor
'un
da yer alacağı turnuvada Süper
Lig ekiplerinin 12 yaş takımları
da mücadele edecek. Beşiktaş,
Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor,
Kayserispor, Akhisar Belediyespor,
Kasımpaşa, Antalyaspor,
Konyaspor ve Rizespor, futbolseverlere
3 gün boyunca adeta resital
sunacak. Turnuvada toplamda 1500'ün üzerinde çocuk futbol coşkusu yaşayacak.