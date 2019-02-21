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’de mini şampiyonlar ligi

6. Uluslararası U12 Cup, dünyaca ünlü kulüplerin 12 yaş altı takımlarına ev sahipliği yapacak

Giriş Tarihi: 21.2.2019
İzmir’de mini şampiyonlar ligi
Altınordu'nun 5-7 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceği oranizasyona İtalya'dan Milan, Parma ve Lazio, İspanya'dan Valencia, Hollanda'dan Ajax ve PSV Eindhoven, İngiltere'den Southampton, Chelsea, Leicester City ve Manchester City, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, İskoçya'dan Celtic ve Glasgow Rangers, Almanya'dan Hamburg, Fransa'dan Monaco, Montpellier ve Marsilya, Portekiz'den Porto, Rusya'dan ise Zenit ve Krasnodar gibi ekipler katılacak.

TÜRKİYE'DEN 6 TAKIM VAR
Altınordu'nun yanı sıra Göztepe, Altay, Karşıyaka, Bucaspor ve İzmirspor'un da yer alacağı turnuvada Süper Lig ekiplerinin 12 yaş takımları da mücadele edecek. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Kayserispor, Akhisar Belediyespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Konyaspor ve Rizespor, futbolseverlere 3 gün boyunca adeta resital sunacak. Turnuvada toplamda 1500'ün üzerinde çocuk futbol coşkusu yaşayacak.
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İzmir’de mini şampiyonlar ligi
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