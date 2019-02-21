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Kadın ve gençler iş gücüne katılmalı

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Kadın ve gençler iş gücüne katılmalı
İZMIR Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü işbirliğinde EGİAD - Ege Genç İş İnsanları Derneği üyelerine yönelik olarak "SGK Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal'in sunumlarıyla gerçekleşen toplantıya işverenler yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda konuşan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, genç ve kadın iş gücüne dikkat çekerek, gerçek kalkınmanın istihdam yaratılmasından geçtiğini kaydetti. Aslan, "2004 yılında erkeklerin işgücüne katılım oranı %70 iken geçtiğimiz yıl sonu bu oran %73.5'e yükseldi. Ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranı ise 2004 yılında %23.3 iken, geçtiğimiz yıl sonu %35 olarak belirlendi. Kadınların iş yaşamında rol almaları özellikle önem arz etmektedir. Gençlerimiz Türkiye'nin geleceğini inşa edecek olan beyin gücüdür. Bu kapsamda, bu değerli gücü kullanabilmek için özel sektör- devlet işbirliği ile genç istihdamı teşvik edecek etkin mekanizmalar oluşturulması gerekmektedir. Gençlerin ve kadınların işgücü piyasasına katılımını sağlamaya yönelik programlar kapsamında atılan adımları olumlu buluyoruz. İstihdamın arttırılmasına yönelik çalışmaları her zaman destekleyeceğimizi belirtmek isteriz" dedi.
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Kadın ve gençler iş gücüne katılmalı
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