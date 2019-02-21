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Kaf-Kaf’ın gözü liderde

Giriş Tarihi: 21.2.2019
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 5 maçlık yenilmezlik unvanını geçen hafta Esenler Erokspor deplasmanında kaybeden Karşıyaka, bu hafta lider Kırşehir Belediyespor'u taraftarının desteğiyle yenip yeniden çıkışa geçmek istiyor. Rakibine sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup olan Kaf-Kaf, rövanşı kazanıp alt grupla bağını tamamen koparmayı hedefliyor. Teknik direktör Mesut Toros, cezalı Onur'un yerine son haftalarda sol açık oynayan Özgür'ü defansın soluna çekecek. Doğukan ise sol kanatta yeniden ilk 11'e dönecek.
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Kaf-Kaf’ın gözü liderde
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