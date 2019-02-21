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Karabağlar’da hizmet vakti

AK Parti Karabağlar Adayı Bilal Doğan, “Ne ’in ne de Karabağlar’ın bir 5 senesini daha kaybetme lüksü yok” dedi

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Karabağlar’da hizmet vakti
AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan, Ege Bölgesi Doğu Anadolu Güçbirliği Derneği'ni ziyaret etti. 31 Mart seçimlerinin Karabağlar ve İzmir için dönüm noktası olduğunu belirten Doğan, ne İzmir'in ne de Karabağlar'ın bir 5 sene daha kaybetme şansı bulunmadığını vurguladı. Vatandaşların sıkıntıları sokak sokak gezerek dinlediğini ifade eden Doğan "Maalesef Karabağlarlılar mağdur. Gelmeyen hizmetlerden, üretilmeyen çözümlerden ve İzmir'in tam ortasında unutulmaktan mağdurlar. Artık en ücra ilçelerde bile yaşanmayan sorunları İzmir'in merkezinde yaşıyorlar " dedi. Altyapı, trafik ve kentsel dönüşüm problemlerinin bütün vatandaşlar tarafından dile getirildiğinin de altını çizen Doğan, göreve geldiklerinde bu önemli konuların hızlı çözülmesi adına girişimlerde bulunacağını söyledi. Doğan, "Vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmek bizim görevimizdir. Seçimler ile birlikte göreve gelirsek, bu sıkıntıları çözmek için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Parti içi çekişmeler içine boğulup halkı unuttular. Halkımızın artık bu zihniyete dur deme zamanı gelmiştir" dedi.
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Karabağlar’da hizmet vakti
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