Müteahhit değil, halk kazanacak

BUGÜN NELER OLDU

İttifakı AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan Nafiz Gürman Mahallesi'nde ki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Çok sayıda HDP'li gençlerin katıldığı açılışta konuşan Aslan "Bugün burada başta HDP'li, CHP'li ve diğer partililerden oluşan çok güzel bir fotoğraf gördüm. Bayraklı için böyle canla başla çalışan herkese teşekkür ediyorum. Sizler Bayraklı'nın kaderini değiştirecek insanlarsınız. Herkesin kapısını çalacağız" dedi. Bayraklı'nın sorunlarının başında gelen Kentsel Dönüşüm ile ilgili konuşan Ali Aslan "Kentsel değil yerinde dönüşüm yapacağız. Müteahhitler değil halk kazanacak. Kimseye sormadan bir şey yapmayacağız. İlk olarak ada bazlı örnek binalar yapılıp sizin görüşünüz alınacak. Beğenirseniz hemen çalışmalara başlayacağız. Bizim kimsenin evini yıkma gibi bir düşüncemiz yok" diyerek sözlerini tamamladı.