Torbalı Belediyesi’nden şehidine vefa

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Torbalı'ya bağlı Pamukyazı Mahallesi'nde yaşayan şehit annesi Muazzez Doğan, 1991'de Kars Sarıkamış'ta şehit düşen oğlu için 27 yıl önce yaptırdıkları çeşmenin yenilenmesini istedi. Şehit annesi, yıpranan çeşme için Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'den yardım istedi. Şehit annesinden gelen bu istek üzerine Başkan Görmez, talimat verip konu ile ilgilenilmesini istedi. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Pamukyazı'ya giderek Pamukyazı Camisi'nin hemen yanına yapılmış şehit çeşmesini tadilata aldı. 1991 yılında yapılan çeşmenin dış yüzeyi mermer ile kaplandı ve yazıları yenilendi. Şehidin Pamukyazı Mezarlığı'ndaki kabri için de çalışma başlatan ekipler, şehidin başucuna Türk bayrağı dikti, kabrin mermerleri temizletildi. Vatan için şehit olan oğulları adına yaptırdıkları çeşmenin ve kabrinin yenilenmesinden dolayı çok mutlu olan Mustafa Doğan ve eşi Muazzez Doğan, emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Görmez, "Vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlamak adına 1991 yılında şehit düşen İlker Doğan'ın ailesinden gelen talebe duyarsız kalamazdık" dedi.