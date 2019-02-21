Yılmaz Vural’ın 37. durağı Akhisar

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Lig'de bitime 12 maç kala, 18 puanla düşme hattında son sıraya demir atan Akhisarspor, teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ı getiriyor. Yeşil-siyahlı takım, Vural'ın 37'nci teknik direktörlük görevi olacak. Göztepe'yi 2017 yılında 1 Lig'de Play-Off finalinden Süper Lig'e taşıyan Yılmaz Vural, bu sezon daha önce Adana Demirspor'u çalıştırdı. Geçen hafta Cihat Arslan'la yollarını ayırdıktan sonra Mesut Bakkal'ı gündemine alan Akhisarspor'da Başkan Hüseyin Eryüksel, yola Antrenör Cem Kavçak'la devam edeceklerini açıklamıştı. İmzaların atılması halinde Vural'ın Akhisar'ın pazar günü Galatasaray ile oynadığı maçta takımın başında olması bekleniyor.