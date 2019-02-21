Yola serilen halılar, değer kazanıyor

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el dokuması halıcılıkta önde gelen merkezlerinden Manisa Demirci'de farklı bir eskitme tekniği uygulayan halıcılar, bunları normal el dokuması halılara göre iki kat fiyata satıyor. Demirci'de pek çok mahallede bulunan atölyelerde, yurt dışında gelen siparişlere göre farklı desen ve renklerde halılar dokunuyor. Halıların önemli kısmı, dokunduğu haliyle tezgahlardan indirilip ihraç edilirken, kalanı da kimi kimyasal kimi de geleneksel yöntemlerle eskitilerek yurt dışına pazarlanıyor. Doğal yöntemlerle eskitilerek ihraç edilecek el dokuması halılar, dokuma tezgahından alındıktan sonra üzerindeki yünler kırpılıp yıkanıyor, daha sonra ilçenin cadde ve sokaklarına seriliyor. Yaklaşık 15 gün cadde ve sokaklarda kalan halıların üzerinde araçlar ve vatandaşlar geçiyor. Halılar, ne kadar çok araba ve insan üzerinden geçerse o kadar fazla eskidiği için değer kazanıyor. Yoldaki eskitme işleminin ardından bir kez daha yün kırkımı yapılan halılar, 5 kez yıkanıp kurutulduktan sonra zarar gören yerleri onarılıp başta ABD ve pek çok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Demirci Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Nurettin Kelem, ilçede yaklaşık 10 yıldır kimyasal yöntemlerle halı eskitildiğini, son 2 yıldır da doğal yöntemlerle eskitme işleminin yapıldığını söyledi.