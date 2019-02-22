23. haftanın perdesi Bornova’da açılıyor

GEÇTIĞIMIZ hafta İstikbal Mobilya Kayserispor'a kaybeden ve küme düşme hattına iyice yaklaşan Göztepe, 23. hafta mücadelesinde tıpkı kendisi gibi ikinci devrede aradığını bulamayan Trabzonspor'u Bornova Stadı'nda konuk edecek. Zorlu karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Göz-Göz'de Lumor Agbenyenu, Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan kadroda yok.
Kart cezaları sebebiyle geçen hafta forma giyemeyen Borges, Yasin ve Serdar ise Trabzonspor karşısında takımdaki yerlerini alabilecek. Göreve geldikten sonra çıktığı 7 maçta 4 yenilgi, 2 galibiyet bir de beraberlik alınca taraftarların tepkisine hedef olan Kemal Özdeş için de bugünkü maç kader niteliği taşıyor. Sarı-kırmızılılar, son 1.5 sezonda rakibine şans tanımadı. Geçen sezon tam 14 yıl sonra yer aldığı Süper Lig'de bordo- mavilileri İzmir'de 3- 2 yenen sarı-kırmızılılar, deplasmandan ise 0-0'lık beraberlikle döndü. Bu sezon ise Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Göztepe Yasin'in golleriyle 2-1 kazanarak Trabzonspor'a ilk iç saha yenilgisini yaşattı.
Öğrencilere Göztepe jesti
TORBALI Belediyesi, Okullar Ligi (OLİG) futbol branşında grup lideri olan iki takıma büyük bir sürpriz yaparak başarılı sporcuları Göztepeli futbolcular ile buluşturdu.
Profesyonel futbolcular ile
idman sahasına çıkan Torbalılı
gençler, hayatlarında unutamayacakları
bir gün yaşadı. Torbalı 80. Yıl Ortaokulu ile Ayrancılar Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğrencilerini Urla'daki Adnan Süvari Tesisleri'nde Göztepe Spor Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya karşıladı.
Torbalı'dan
gelen sporcular ile yakından ilgilenen
Talat Papatya, genç sporculara
forma hediye etti. İlçedeki
turnuvada rakiplerini geride bırakan
yetenekli sporcular daha sonra
Göztepe'nin A takımı ile idmanda
bir araya geldi. Profesyonel futbolcular
ile bir araya gelen Torbalılı
gençler, büyük mutluluk yaşadı.