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23. haftanın perdesi Bornova’da açılıyor

Süper Lig’de Göztepe ile Trabzonspor’u karşı karşıya getirecek haftanın açılış maçı saat 20.30’da başlayacak

Giriş Tarihi: 22.2.2019
23. haftanın perdesi Bornova’da açılıyor
GEÇTIĞIMIZ hafta İstikbal Mobilya Kayserispor'a kaybeden ve küme düşme hattına iyice yaklaşan Göztepe, 23. hafta mücadelesinde tıpkı kendisi gibi ikinci devrede aradığını bulamayan Trabzonspor'u Bornova Stadı'nda konuk edecek. Zorlu karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Göz-Göz'de Lumor Agbenyenu, Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan kadroda yok. Kart cezaları sebebiyle geçen hafta forma giyemeyen Borges, Yasin ve Serdar ise Trabzonspor karşısında takımdaki yerlerini alabilecek. Göreve geldikten sonra çıktığı 7 maçta 4 yenilgi, 2 galibiyet bir de beraberlik alınca taraftarların tepkisine hedef olan Kemal Özdeş için de bugünkü maç kader niteliği taşıyor. Sarı-kırmızılılar, son 1.5 sezonda rakibine şans tanımadı. Geçen sezon tam 14 yıl sonra yer aldığı Süper Lig'de bordo- mavilileri İzmir'de 3- 2 yenen sarı-kırmızılılar, deplasmandan ise 0-0'lık beraberlikle döndü. Bu sezon ise Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Göztepe Yasin'in golleriyle 2-1 kazanarak Trabzonspor'a ilk iç saha yenilgisini yaşattı.

Öğrencilere Göztepe jesti
TORBALI Belediyesi, Okullar Ligi (OLİG) futbol branşında grup lideri olan iki takıma büyük bir sürpriz yaparak başarılı sporcuları Göztepeli futbolcular ile buluşturdu. Profesyonel futbolcular ile idman sahasına çıkan Torbalılı gençler, hayatlarında unutamayacakları bir gün yaşadı. Torbalı 80. Yıl Ortaokulu ile Ayrancılar Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğrencilerini Urla'daki Adnan Süvari Tesisleri'nde Göztepe Spor Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya karşıladı. Torbalı'dan gelen sporcular ile yakından ilgilenen Talat Papatya, genç sporculara forma hediye etti. İlçedeki turnuvada rakiplerini geride bırakan yetenekli sporcular daha sonra Göztepe'nin A takımı ile idmanda bir araya geldi. Profesyonel futbolcular ile bir araya gelen Torbalılı gençler, büyük mutluluk yaşadı.

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23. haftanın perdesi Bornova’da açılıyor
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