23. haftanın perdesi Bornova’da açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

GEÇTIĞIMIZ hafta İstikbal Mobilya Kayserispor'a kaybeden ve küme düşme hattına iyice yaklaşan Göztepe, 23. hafta mücadelesinde tıpkı kendisi gibi ikinci devrede aradığını bulamayan Trabzonspor'u Bornova Stadı'nda konuk edecek. Zorlu karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.Kart cezaları sebebiyle geçen hafta forma giyemeyen Borges, Yasin ve Serdar ise Trabzonspor karşısında takımdaki yerlerini alabilecek. Göreve geldikten sonra çıktığı 7 maçta 4 yenilgi, 2 galibiyet bir de beraberlik alınca taraftarların tepkisine hedef olan Kemal Özdeş için de bugünkü maç kader niteliği taşıyor. Sarı-kırmızılılar, son 1.5 sezonda rakibine şans tanımadı.TORBALI Belediyesi,Profesyonel futbolcular ileidman sahasına çıkan Torbalılıgençler, hayatlarında unutamayacaklarıbir gün yaşadı.Torbalı'dangelen sporcular ile yakından ilgilenenTalat Papatya, genç sporcularaforma hediye etti. İlçedekiturnuvada rakiplerini geride bırakanyetenekli sporcular daha sonraGöztepe'nin A takımı ile idmandabir araya geldi. Profesyonel futbolcularile bir araya gelen Torbalılıgençler, büyük mutluluk yaşadı.