Aile facianın eşiğinden döndü

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Saruhanlı ilçesine bağlı kırsal Koldere Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Kocaeli'den İzmir yönüne giden Necmi Sarıoğlu(55) kullandığı aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, kazada sürücü Necmi Sarıoğlu ile beraberinde bulunan eşi Saniye Sarıoğlu (50) ve kızı Dilek Sarıoğlu (27) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Sarıoğlu'nun durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.