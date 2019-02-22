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Akhisarlılar Mehmetçik’i ısıtacak

Giriş Tarihi: 22.2.2019
Akhisarlılar Mehmetçik’i ısıtacak
MANİSA Akhisar Halk Eğitim Merkezi Mehmetçik için 'Ellerden Gönüllere' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında fincan ve Türk bayraklı arma ile atkı, bere ve kazaklardan oluşan 15 koli Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na gönderildi. Hediyelerin Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na gönderilmesi için Halk Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Şahin, İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Şahin ve kursiyerler katıldı. Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Erdem, "Bir ayda yoğun bir çaba gösteren başta kursiyerlerimiz olmak üzere usta öğreticilerimiz, kurum personelimiz ve idarecilerimiz canla başla projeye sahip çıktı. Kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimiz, gönüllerindeki sevgi ve samimiyeti askerlerimize yansıtmak istedi. Özelikle, engelli kursiyerlerimiz başta olmak üzere yazılan duygu yüklü mektuplarla ellerden ve kalplerden, gönüllere bir sevgi bağı kuruldu" dedi. Akhisar Garnizon Komutanı Albay Mehmet Şahin ise, "Bu tarz projeler ile askerimizin morali yükseliyor" dedi.
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Akhisarlılar Mehmetçik’i ısıtacak
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