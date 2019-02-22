Akhisarspor’da aday çok imza yok

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de düşme hattında son sırada yer alan ve bu hafta Galatasaray'la karşılaşacak olan Akhisarspor'un teknik direktör arayışları henüz sonuç vermedi.ilk etapta Mesut Bakkal'ın ismini gündeme alıp ardından yola antrenör Cem Kavçak'la devam etmeyi kararlaştıran Akhisar, buna rağmen arayışları sıklaştırdı.Akhisar'ın ligde pazar günü Galatasaray deplasmanına da Cem Kavçak yönetiminde çıkması bekleniyor.Zorlu karşılaşma öncesi Akigo'da 7 eksik var. Sezonu kapatanbu maçta görev alamayacak.