Akhisarspor’da aday çok imza yok

SÜPER Lig'de düşme hattında son sırada yer alan ve bu hafta Galatasaray'la karşılaşacak olan Akhisarspor'un teknik direktör arayışları henüz sonuç vermedi. Geçen hafta Cihat Arslan'la yolların ayrılması sonrası
ilk etapta Mesut Bakkal'ın ismini gündeme alıp ardından yola antrenör Cem Kavçak'la devam etmeyi kararlaştıran Akhisar, buna rağmen arayışları sıklaştırdı. İstanbul'da geçtiğimiz salı günü İbrahim Üzülmez'le görüşüp anlaşamayan yeşil-siyahlılar, önceki gün de Akhisar'a davet ettikleri Yılmaz Vural'la sözleşme imzalamadan masadan kalktı.
CEM KAVÇAK'LA ASLAN'I YENMİŞTİ
Akhisar'ın ligde pazar günü Galatasaray deplasmanına da Cem Kavçak yönetiminde çıkması bekleniyor. Ege temsilcisi ilk yarıda Safet Susic'le yolların ayrılması sonrası Galatasaray maçına yine Kavçak yönetiminde çıkarak sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.
Zorlu karşılaşma öncesi Akigo'da 7 eksik var. Sezonu kapatan Mustafa Yumlu'nun yanı sıra sakatlıkları devam eden, Dany, Eray, Güray, Lopes ile cezalı Josue ve Serginho
bu maçta görev alamayacak.