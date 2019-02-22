Balıkçının cesedi bulundu

BUGÜN NELER OLDU

Manyas ilçesi kırsal Kocagöl Mahallesi'nde oturan Birol Dayı'nın (43) da aralarında bulunduğu balıkçılar, 4 kayıkla 12 Şubat günü sabah saatlerinde Manyas Gölü'ne balık avına çıktı. Ava çıkılan 3 kayıkla bir süre sonra geri dönen diğer balıkçılar, en son ağ toplarken gördükleri Birol Dayı'nın geri dönmediğini fark etti. İhbarla bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Birol Dayı'nın en son ağ toplarken görüldüğü yer olan Hamamlı Mahallesi açıklarında çamurun içinde ve kayığının altında cesedi bulundu. Dayı'nın acı haberi alan ailesi yıkılırken, ceset Kocagöl Balıkçı Barınağı'nda kıyıya getirilerek ardından Manyas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.