Bayraklı’daki risk bertaraf edilecek

BUGÜN NELER OLDU

Bayraklı ilçesinde asırı yagıslardan sonra evlerin üzerinde bulundugu kayalardan parçalar koparak düsmeye baslamasının ardından Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan'ın talimatıyla bölgede çalısmalar basladı. Çevre ve Sehircilik Bakanlıgı Il Müdürlügü ekipleri, zemin ve altyapı ölçümlerine baslayıp, düsme tehlikesi olan kayaların yapılarını inceliyor. Evlerin bulundugu alanın 'afete maruz alan' olarak belirlenmesi ve vatandasların magduriyetinin giderilmesi için evlerdeki çatlaklar ve kaya tabakası incelenerek rapor tutuldu. Toplu Konut Idaresi (TOKI) Baskanı Ömer Bulut, Izmir'in Bayraklı ilçesinde yapılardan kaynaklı kayaların düstügü yerlere iliskin, "Görüsmelere yarından itibaren baslayıp vatandasların görüslerini alacagız. Insallah bu riski bertaraf edecegiz" dedi. Bölgenin daha önce bir tas ocagı olduguna, ocak kapandıktan sonra etrafında yerlesim olduguna isaret eden Bulut, söyle konustu: "Kayaların kesilmesi sonucu tas alımı esnasında aynalar olusmus durumda. Bunlar dik aynalar. Buradaki kayaç yapısından kaynaklı olarak, belki bir heyelan seklinde degil ama kaya kopmaları seklinde tehlike arz ediyor. Hem alt bölgede bulunan konutlar hem de kayanın üst bölgesinde bulunan konut sahiplerini de tedirgin ediyor. Vatandaslarımız çözüm bekliyor. Bu çözümü de yarından itibaren üretmeye baslayacagız."