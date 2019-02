Bornova işçileri grev ilanı astı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'LI Bornova Belediyesi'nde taseron olarak çalısırken, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçen DISK Genel Is Izmir 7 No'lu Sube'de örgütlü isçiler, belediyenin toplu is sözlesmesi görüsmesi için masaya oturmaması gerekçesiyle greve gitme kararı aldı. Sendika tarafından yapılan basın açıklamasının ardından grev ilanı, belediyeye asıldı. Anlasma saglanamaması halinde yaklasık bin 250 isçi, 11 Nisan'da greve çıkacak. Belediye önünde açıklama yapan Genel Is Izmir 7 No'lu Sube Baskanı Kemal Köroglu, Bornova Belediyesi'nce sendikanın muhatap alınmadıgını ileri sürerek, yetkililerin görüsmelere katılmadıgını söyledi.