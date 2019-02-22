Bornova’da trafik kazası: 2 yaralı

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Bornova'da Kamil Tunca Bulvarı Otogar Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada Duran Güveli (23) yönetimindeki otomobil, İbrahim Tekin (41) yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen her iki araç, enerji nakil direğine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Duran Güveli ile yanındaki Berkay Şeneren (26) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen 110 AKS ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılardan Güveli'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.