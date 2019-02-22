Genç kadın kurtarılamadı

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Torbalı ilçesinde geçtiğimiz gün Yazıbaşı Mahallesi'nde meydana gelen kazada İzmir yönüne giden Funda Bayraktar (37), kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yol kenarındaki bir ağaca çarpan otomobil, ardından sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobile çarptı. Kazada sürücü Funda Bayraktar ile beraberinde bulunan Dilek Mut ve oğlu Kadir Mut yaralandı. Diğer araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ancak Funda Bayraktar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.