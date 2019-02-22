Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Genç kadın kurtarılamadı

Genç kadın kurtarılamadı

Torbalı’da Funda Bayraktar, kullandığı aracın kontrolünü yitirerek ağaca çarptı. Bayraktar yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 22.2.2019
Genç kadın kurtarılamadı
İZMIR'IN Torbalı ilçesinde geçtiğimiz gün Yazıbaşı Mahallesi'nde meydana gelen kazada İzmir yönüne giden Funda Bayraktar (37), kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yol kenarındaki bir ağaca çarpan otomobil, ardından sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobile çarptı. Kazada sürücü Funda Bayraktar ile beraberinde bulunan Dilek Mut ve oğlu Kadir Mut yaralandı. Diğer araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ancak Funda Bayraktar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç kadın kurtarılamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN