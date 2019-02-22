BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu,dedi. Geçtiğimiz günlerde Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bir araya geldiklerini hatırlatan Ekmekçioğlu,Altınordu'dan iki futbolcuyu renklerimize kattık ve Altınordu bu transferlerden herhangi bir bedel talep etmedi. Bunlar güzel şeyler" dedi.İzmir takımlarının birbirine destek olması gerektiğinin altını çizen Ekmekçioğlu, "İzmir'de birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Altınordu, Göztepe, Karşıyaka ne kadar iyi olursa biz de o kadar iyi oluruz. Bu diğer İzmir kulüpleri için de geçerli.Hepimiz İzmir çocuğuyuz. Her zaman İzmir takımlarının yukarı çıkmasını isteriz. Bunu destekleriz" diye konuştu.Play-off'a kalmayı başarmalarının güzel bir sonuç olacağını aktaran Altay Başkanı,Play-off'u zorlayacağız ama ilk hedefimiz ligde kalmak. Galibiyetler geldikçe takımın birbiriyle olan bağı güçleniyor. Üzerine koyarak devam edeceğiz. Önümüzdeki 4 hafta kritik ve önemli" ifadelerini kullandı.