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por Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Süper Lig'e çıkmayı elbette isteriz ancak stadımızla, altyapı tesislerimizle, doğru yapılanmayla bu hedefe ulaşırsak sürdürülebilir başarı yakalarız"
dedi. Geçtiğimiz günlerde Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bir araya geldiklerini hatırlatan Ekmekçioğlu, "Hepimizin İzmir takımı olduğunu ve birbirimize destek olmamız gerektiğini vurguladık. Esas amaç iki camianın kardeş olduğunu göstermekti.
Altınordu'dan iki futbolcuyu renklerimize kattık ve Altınordu bu transferlerden herhangi bir bedel talep etmedi. Bunlar güzel şeyler" dedi.
REKABET OLACAK AMA...
İzmir takımlarının birbirine destek olması gerektiğinin altını çizen Ekmekçioğlu, "İzmir'de birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Altınordu, Göztepe, Karşıyaka ne kadar iyi olursa biz de o kadar iyi oluruz. Bu diğer İzmir kulüpleri için de geçerli. Aramızda tabii ki rekabet olacak ancak dostluk asla bitmeyecek. Biz birbirimizi biliriz.
Hepimiz İzmir çocuğuyuz. Her zaman İzmir takımlarının yukarı çıkmasını isteriz. Bunu destekleriz" diye konuştu.
HEDEF LİGDE KALMAK
Play-off'a kalmayı başarmalarının güzel bir sonuç olacağını aktaran Altay Başkanı, "Ancak daha gerçekçi olmalıyız. Süper Lig'e çıkmayı elbette isteriz ancak stadımızla, altyapı tesislerimizle, doğru yapılanmayla bu hedefe ulaşırsak sürdürülebilir başarı yakalarız.
Play-off'u zorlayacağız ama ilk hedefimiz ligde kalmak. Galibiyetler geldikçe takımın birbiriyle olan bağı güçleniyor. Üzerine koyarak devam edeceğiz. Önümüzdeki 4 hafta kritik ve önemli" ifadelerini kullandı.