Hotar, liseli öğrencilerle buluştu

BUGÜN NELER OLDU

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, "İlham Veren Buluşmalar" adlı söyleşilerinin ilki Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde Güzelbahçe Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 'İlham Veren Buluşmalar' adlı projenin ilk konuğu olmaktan mutluluk duyduğunu belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ'nün, yaklaşık 80 bin öğrenci ile 8 bin akademik ve idari personeliyle, 37 yıllık geçmişe sahip olduğunu ve büyümeye devam ettiğini söyledi. Hotar, "Umarım sizler de ileride öğrencimiz olarak aramıza katılırsanız. Kapımız herkese açık. O gün geldiğinde bizi bulun ve bugünü hatırlatın. Emin olun çok mutlu oluruz" dedi.