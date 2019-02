İZBAN’da Ayfer için seferberlik

BUGÜN NELER OLDU

İZBAN ailesi, aplastik anemi teşhisi konulan gişe görevlisi Ayfer Kimran'ı yeniden sağlığına kavuşturmak için adeta seferber oldu. İZBAN yönetiminin daveti üzerine Türk Kızılayı, bir kız çocuğu annesi Ayfer Kirman'a kök hücre ve uygun kam bulunması amacıyla Alsancak İstasyonu'nda özel bir merkez kurdu. Ayfer Kimran'ı bir an önce sağlığına döndürmek için el ele veren mesai arkadaşları da 150 kişilik grup halinde merkeze giderek kök hücre ve kan bağışında bulundu. Kızılay, 112 kök hücre ve 83 kan bağışı örneğini, uygunluk testi için laboratuvarına gönderdi. Hastalığı nedeniyle vücudu ilik üretemeyen Ayfer Kimran için dileyenler, Ege Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı Servisi'ne giderek AB Rh (+)kan ve trombosit bağışı kaydı da yaptırabilecek. Hemataloji Servisi ise ihtiyaç olduğunda kişilere ulaşarak kan bağışı işleminin yapılmasını sağlayacak. Ayfer Kimran'ın 13 yaşındayken de aynı hastalığa yakalandığını belirten eşi Barış Kimran (35), "Ayfer'in bir an önce ilik nakline ihtiyaç var. Daha önce de aynı rahatsızlığa yakalanmış ve uygulanan tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu. 4 yaşında bir kızımız var. Ailecek perişan olduk. Eşimin sağlığına kavuşabilmesi için duyarlı tüm vatandaşları kök hücre nakli için ilik bağışında bulunmaya davet ediyorum. Eşim hastanede tedavi görürken 4 yaşındaki kızım, annesinin sağlıklı bir şekilde döneceği günü bekliyor. Tek çaremiz bir an önce uygun iliğin bulunması" dedi.Aplastik anemi, kemik iliğinin yeteri kadar veya hiç yeni hücre üretememesi durumudur. Hemen her yaşta rastlanabilmektedir. Erken teşhiste ilaç ve kan nakli ile tedavisi mümkün olan hastalık, geç teşhislerde ise kemik iliği naklini zorunlu kılabilmektedir.