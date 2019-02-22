İzmir Fuarı’nı parlatacağız

BUGÜN NELER OLDU

Izmir Esnaf Odaları Birligi'nde oda baskanlarıyla bir araya gelen AK Parti Izmir Büyüksehir Belediye Baskan Adayı Nihat Zeybekci, esnafın sorunlarını dinledi, önerilerde bulunarak degisen dünyaya kendilerini hazırlamalarını istedi. Çözümü istenen sorunlar karsısında, belediye baskanlıgı sürecinin baslamıs gibi hissettigini belirten Zeybekci, sorunları 1 Nisan'dan itibaren çözeceklerini kaydetti. Hızla büyüyen elektronik ticaret nedeniyle esnafın rakibinin artık komsusu degil, baska ülkelerdeki üreticiler oldugunu vurgulayan Zeybekci, Izmir'in bu konudaki avantajlarını iyi görmesi ve hızla öne çıkması gerektigini belirtti. Izmir Enternasyonal Fuarı'na 11 yasında amcasının ogullarıyla geldigini, o dönemde cıvıl cıvıl kentten çok etkilendigini, çimlerde sabahladıklarını anlatan Zeybekci, "Sanatçıları uzaktan görmek için neler yapardık. Insallah o fuar kapılarını tekrar açacak, Izmir o günlerini doya doya yasayacak. Agustos-Eylül dönemindeki 30 gün süren fuarı yeniden canlandıracagız. Izmir festivaller ve fuarlar sehri olacak. Kültürpark'ı ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında 3 defa hareketlendirecegiz" dedi. Kendisinin de ticaretle ugrastıgını ilk yıllarda cebinde kalan parayla vergi, sigorta ödemelerini yaptıgından diger ihtiyaçları öteledigini aktaran Zeybekci, "Sizleri çok iyi anlıyorum, beklentilerinizi de biliyorum. Standartları belirleyelim ve bunu 1 Nisan'dan sonra Izmir'de de uygulayalım. Algıda öyle bir kirlilik olusuyor ki tabelaların hiçbiri görünmez durumu geliyor, daha estetik ve belirli standartlardaki tabelalar sık ve görünürlügü de artırıyor. Ise yeni baslayan esnafımıza da ilan reklam vergisini belli süre almayarak destek saglayabiliriz" diye konustu.Zeybekci, Fuar Izmir'de düzenlenen Ege Uluslararası 4. Otel Ekipmanları ve Agırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı'nın (HORECA) açılısına katıldı. Zeybekci, Türkiye'nin otelcilik ve turizm ekipmanları konusunda merkez olması gerektigini bunun için her türlü altyapıya sahip oldugunu aktardı. Gaziemir Meydan'daki esnafı ziyaret eden ve kahvehanelerde oturanlarla sohbet eden Zeybekci, bir vatandasın daveti üzerine okey oynadı. Ege Serbest Bölgesi'nde Basaran Tarım Ürünleri Fabrikası'nı ziyaret ederek üretim tesislerini gezen Zeybekci, isçilerle birlikte ögle yemegi yedi.