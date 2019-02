İzmir İş Dünyası’na ‘Can’ geldi

BUGÜN NELER OLDU

Is Dünyası Dernegi (IZID) ve Izmir Özel Can Hastanesi arasında isbirligi protokolü imzalandı. Protokol kapsamında IZID üyeleri saglık hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanarak, ortak sosyal sorumluluk projeleri üretecekler. IZID Baskanı Feyyaz Sungur, "Protokol kapsamında üyelerimiz ve çalısanlarına avantajlar saglamıs olmaktan mutluyuz. Izmir'e yapılan yeni yatırımları destekliyoruz. IZID olarak, Can Hastanesi ile müsterek sosyal sorumluluk projeleri yapmayı arzu ediyoruz" dedi. Can Saglık Grubu ve Izmir Özel Can Hastanesi Yönetim Kurulu Baskanı Muzaffer Keskiner ise, "Izmir'i ulusal ve uluslararası alanlarda yukarılara tasımalıyız. Bu da güçlü isbirlikleriyle mümkün" diye konustu.