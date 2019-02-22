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Mermi boynuna saplandı

Giriş Tarihi: 22.2.2019
Mermi boynuna saplandı
İZMIR'IN Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada, ağzından giren mermi boğazına saplanan kişi tedavi altına alındı. Eren T. (28) ile O.Ö. (40) ve R.E.Ü. (24) arasında Üçyol mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ateşlenen tabancadan çıkan mermi, Eren T'nin ağzından girip boynuna saplandı. Yaralı, çevredekiler tarafından ticari taksiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralının bilincinin açık olduğu ve kurşunun çıkarılması için ameliyata alınacağı öğrenildi. Olay yerinden otomobille kaçan O.Ö. ile R.E.Ü. ise kısa süren kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı.
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Mermi boynuna saplandı
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