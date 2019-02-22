Mutlu müşteri için kusursuz servis

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Gaziemir ilçesinde bulunan Ford Yetkili Servisi İZKAR, verdiği kaliteli hizmet ile sektörde adından söz ettiriyor. "Mükemmel Servis Mutlu Müşteri" sloganıyla hedeflediği yola devam ettiklerini belirten İZKAR Servis Müdürü Ali Rıza Türkmen, "Hızlı Servis Uygulaması" ile zamana karşı yarıştıklarını, gelen araçları 45 dakika içerisinde teslim ettiklerini belirtti. Türkmen, "İZKAR Ford Yetkili Servisi, eğitimli personel ve kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak yüzde yüz müşteri memnuniyeti algısıyla çalışmaktadır. Satış, Servis, yedek parça, aksesuar, sigorta, oto kuaför bölümleriyle tüm servis ihtiyaçlarına kusursuz ve avantajlı çözümler üreterek, yeni değerler yaratma yolunda titiz çalışmalarına devam ediyor" dedi. İZKAR, Aktif Müşteri Memnuniyet Sistemi sayesinde "Ford Life Card" sahibi tüm Ford müşterilerine ayrıcalıklar sunuyor.