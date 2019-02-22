Öğretmen isteği yerine getirildi

BUGÜN NELER OLDU

Kınık ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Çaltılı Mahallesi'nde annesi Hatice Kılıç'la yaşayan 17 yaşındaki Ulaş Görkem Kılıç'a 27 Aralık 2016 tarihinde lösemi teşhisi konuldu. 9. sınıf derslerini hastanede gören Ulaş, 10. sınıfa geçtiğinde yoğun bakım servisine kaldırıldı. Lösemiyi yenen Ulaş, 2 aylık yoğun bakımın ardından duyma ve yürüme yetilerini büyük oranda kaybetti ve okula gidemeyeceği için evde eğitim için başvuru yaptı. Ancak gönüllülük esasına dayalı evde eğitim için hiçbir öğretmen gönüllü olmadı. Ulaş için bir türlü evde eğitim verecek gönüllü öğretmenlere yine ulaşılamadı. İleride elektrik mühendisi olmayı hayal eden Ulaş Görkem Kılıç, iki gün önce bazı branş derslerini evde almaya başlamasıyla ise büyük mutluluk yaşadı. Merkeze uzak köyünde öğretmen bekleyen Ulaş, tüm branş derslerinin eğitimini en kısa sürede alıp aradaki açığı kapatmak istiyor.Ulaş Görkem Kılıç, "İki gün önce kimya, biyoloji ve matematik branşlarından öğretmen geldi. Diğer öğretmenlerin de geleceğini söylediler. Öğretmenlerin gelmeye başlamasıyla mutlu oldum. Bütün branş öğretmenlerinin gönüllü olarak bana ders vermesini istiyorum" dedi. Anne Kılıç ise, "Öğretmenlerin gelmesiyle oğlum mutlu olmaya başladı" dedi.