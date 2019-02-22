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’a teşekkür plaketi

Giriş Tarihi: 22.2.2019
Selçuk Yaşar’a teşekkür plaketi
TÜRKIYE'NIN en etkili sivil toplum inisiyatiflerinden olan Türkiye Sanayici ve Is insanları Dernegi (TÜSIAD), 49. Genel Kurulu öncesinde, yasayan kurucu üyeleri; Selçuk Yasar, Nihat Gökyigit, Osman Boyner ve Demir Karamancı'yı tesekkür plaketi ile onurlandırdı. Selçuk Yasar adına ödülü alan Yasar Holding Yönetim Kurulu Baskan Vekili Idil Yigitbası "Babamın çok önemli bir sloganı var: "Bilim Birlik Basarı". Bu slogan dogrultusunda her zaman birlikte daha fazla deger yaratmak, ülkesine katkıda bulunmak için çalısmıs, kendisini hem ailesine hem de isine adamıs bir is insanı. Bizler de onun gösterdigi yolda ülkemiz için hizmet etmeye devam edecegiz" dedi.
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Selçuk Yaşar’a teşekkür plaketi
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