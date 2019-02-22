Tecavüz mağduruna 90 bin lira tazminat

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9 yıl önce, çalıştığı bardan çıkan ve otobüs bekleyen üniversite öğrencisi E.E. (29), kamyonetlerine bindiği Ali Yavaş ve Gökhan Muşmula'nın tarafından tecavüze uğradı. 20'şer yıl 3'er ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırılan 2 zanlının 90 bin liralık tazminat ödemesine karar verildi. Tazminat miktarını az bulan E.E. ise avukatı Can Canberk aracılığıyla kararı, Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz etti. Avukat Canbek, "Açtığımız tazminat davasında amacımız maddi menfaat temin etmek, zenginleşmek değil. E.E.'nin yaşadıklarını parayla telafi edemeyiz, kaybettiklerini geri getiremeyiz. Bu olay nedeniyle maddi bir kazanç elde etme amacımız olsaydı zaten ilk aşamada sanıkların anlaşma tekliflerini kabul eder, ciddi bir para alırdık. O aşamada dahi maddi hiçbir talebimiz olmadı, sanıkların eylemlerinden ötürü cezalandırılmaları için mücadele ettik. Ceza kararından sonra sadece manevi tazminat talebiyle davayı açtık. Davayı açarken benzer olaylar nedeniyle mağdur olan bireylerin salt ceza yargılaması ile değil manevi olarak da yaşadıklarının hesabını sorabileceğini göstermek istedik" dedi.