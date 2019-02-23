Altınordu kritik sınavda

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Gazişehir Gaziantep'i 1-0 mağlup ederek yeniden Play-Off hattına giren Altınordu, bugün deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Emre Malok düdük çalacak. Karşılamayı beIN MAX2 ekrana getiriyor. Ligde 23. haftaya 38 puanla 5. sırada giren İzmir ekibi, 31 puanlı 9. basamaktaki rakibini yenerek ilk 6'daki yerini korumak istiyor.
YUSUF KADRODA YOK
Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı süren sol bek Yusuf forma giyemeyecek. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, performansı nedeniyle sağ kanat Atakan'ı kafileye dahil etmezken akatlıktan çıkan forvet Enes Kubat Adana'ya götürüldü. Cezası biten sağ bek Kerim ve geçen hafta centilmenlik anlaşması gereği eski takımı Gazişehir'e karşı oynayamayan Okan da şans verilmesi halinde takımdaki yerlerini alabilecekler.