Balıkesir’in sokakları bekçilere emanet

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesır Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören mahalle ve çarşı bekçileri için spor salonunda sertifika ve yemin töreni düzenlendi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 746 mahalle ve çarşı bekçisi, gelecek aydan itibaren görev yapmaya başlayacak. Mahalle ve çarşı bekçilerinin 25 yıl aradan sonra polis teşkilatının ayrılmaz bir parçası olarak Balıkesir'de görevyapmaya başlayacaklarının altını çizen POMEM Müdürü Ünsal Hayal, "Silahlı görev yapacak olan genç bekçilerimize konusunda uzman İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât biriminden faydalanarak üst seviyede atış ve taktiksel eğitim verilmiştir" dedi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, kursu ilk üçte bitiren bekçilere sertifika ve hediyelerini verdi. Yemin törenine katılan bekçilerin aileleri, duygu dolu anlar yaşadı.