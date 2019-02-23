Cumhurbaşkanlığı için el yapımı vazo

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Menemen'de 40 yıllık çömlek ustası ve Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderilmek üzere topraktan dev vazo yaptı. 300 kilo ağırlığında, 3.5 metre boyunda ve 1 metre genişliğinde. Taşhomcu'nun elinden çıkan, kırmızı Menemen toprağından imal edilen vazo, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderilecek. Üzerindeki desen ve lalelerle Osmanlı ibriğini andıran vazoda Cumhurbaşkanlığı forsu da bulunuyor. Dekoruyla birlikte dev vazoyu yaklaşık bir ayda hazırladığını dile getiren Ahmet Taşhomcu, "Daha önce Anıtkabir'e büyük küpler yaptım ve ondan yola çıkarak Cumhurbaşkanımıza böyle bir hediye göndermek istedim. Bu vazoyu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne göndereceğim. Kırmızı Menemen toprağından Menemen çömlekçileri adına çok güzel bir hediye olacak" dedi.