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’de yılın spor ödülleri verildi

Giriş Tarihi: 23.2.2019
Ege’de yılın spor ödülleri verildi
TÜRKIYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından 7. kez düzenlenen TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi. TFF İzmir İl Temsilci Yardımcısı Mehmet Turu'nun sunumunu yaptığı törene, kentteki kamu kurumları, spor kulüpleri ve medya dünyasının temsilcileri katıldı. 2018'de iki kupa kazanan Akhisarspor yılın takımı, Artistik Cimnastik Milli Takımı'nda önemli başarılara imza atan Yılmaz Göktekin yılın antrenörü, Yasemin Ecem Anagöz'ün (Okçuluk), Vahap Şanal (Santranç), Yılkan Timurşah (Yelken) Bengisu Avcı (Yüzme) yılın sporcusu ödülünü aldı. İzmir Sporu'na Katkı Ödülü'nü ise Ali Erten'in oldu.
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Ege’de yılın spor ödülleri verildi
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