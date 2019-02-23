EGİAD ve LİYAKAT Derneği’nden işbirliği

BUGÜN NELER OLDU

Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT) Yönetim Kurulu Üyeleri biraraya gelerek gerçekleştirilebilecek ortak projeleri görüştü. LİYAKAT Derneği Başkanı Berkay Eskinazi, "Kadınlar ve gençler bizim için çok önemli. Biz amacımıza uygun projeler için hep birlikte büyük bir enerji ile çalışacağız. EGİAD gibi güçlü bir sivil toplum örgütü ile ortak projelerde buluşmak bizim için çok önemli. İyi niyetle çok güzel işler yapılıyor" dedi. EGİAD Melekleri Yatırım Ağı'ndan söz eden EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, "EGİAD Dış Ticaret Elçileri, Düşünce Kuruluşu, Markalaşma gibi birçok projemiz bulunmakta. Ancak bir gözbebeğimiz de EGİAD Melekleri Yatırım Ağı'dır. Bugüne kadar bu ağ ile birçok genç girişimciye destek olundu, mentörlük sağlandı. Liyakat ile ortak birçok projede pozitif ayrımcılık üzerine kadın girişimcilik projeleri de yürütebiliriz. Bu dönem kadın üye sayısını artıracağımız bir dönem olacak" dedi.