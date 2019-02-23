Elektrikli araçlar seferde

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Üniversitesi, "Sürdürülebilir Yeşil Üniversite" uygulamaları ile fark sağlamaya devam ediyor. Çevre öncelikli bir kampüs hedefi ile önemli projelerin hayata geçirildiği Ege Üniversitesi'nde yeşil kampüs uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Öğrenciler başta olmak üzere çalışan ve misafirlerin kampüs içi ulaşımını kolaylaştırmak için yerli üretim elektrikli ring araçları deneme seferlerine başladı. Elektrikli ring aracına öğrencilerle birlikte binen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, aracın çevre dostu bir araç olduğuna dikkat çekerek, "Kampüs hayatımızı kolaylaştıracak bu uygulamanın üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.