Hamzaoğlu Akhisar’a!

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uan cetvelinin son sırasında yer alan Akhisarspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nu takımın başına getirmeye yakın. Cihat Arslan'ın görevinden ayrılmasının ardından Yılmaz Vural'la masaya oturan ancak anlaşma sağlayamayan yeşil-siyahlı yönetim, bu gelişenin ardından Hamzaoğlu ile temasa geçti
. Yapılan görüşmeler sonunda tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. G.SARAY MAÇI ÖNCESİ 7 EKSİK
Aradaki küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından, tecrübeli teknik adamın Akhisarspor'la resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor… Öte yandan yedi maçtır galibiyete hasret olan ve bu periyotta 5 yenilgi ve 2 beraberlik alan Akhisarspor, yarın deplasmanda zirve mücadelesi veren Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarının sonuna geldi. Ancak yeşil-siyahlı ekipte zorlu karşılaşma öncesinde 7 eksik olması can sıkıyor. Ege temsilcisinde sezonu kapatan Mustafa Yumlu'nun yanı sıra sakatlıkları devam eden Dany, Eray, Güray, Lopes ile cezalı Josue ve Serginho İstanbul deplasmanında forma giyemeyecek.
Akhisarspor, kadroyu oluşturmakta sıkıntı yaşıyor.