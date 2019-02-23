Hamzaoğlu Akhisar’a!

BUGÜN NELER OLDU

uan cetvelinin son sırasında yer alan Akhisarspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nu takımın başına getirmeye yakın.. Yapılan görüşmeler sonunda tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. G.SARAY MAÇI ÖNCESİ 7 EKSİKAradaki küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından, tecrübeli teknik adamın Akhisarspor'la resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor… Öte yandan yedi maçtır galibiyete hasret olan ve bu periyotta 5 yenilgi ve 2 beraberlik alan Akhisarspor, yarın deplasmanda zirve mücadelesi veren Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarının sonuna geldi. Ancak yeşil-siyahlı ekipte zorlu karşılaşma öncesinde 7 eksik olması can sıkıyor.Akhisarspor, kadroyu oluşturmakta sıkıntı yaşıyor.