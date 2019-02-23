İnşallah biz koparız!

ABALI Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'de 47 puanla lider durumda bulurken, yarın sahasında karşılaşacağı Osmanlıspor 44 puanla ikinci sırada yer alıyor.

KOZU SEYİRCİSİ

Yeşil-siyahlı ekip, rakibini seyircinin de desteği ile yenerek zirvedeki yerini pekiştirmenin hesaplarını yapıyor. Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Osmanlıspor'un ligin en tecrübeli ekiplerinden birisi olduğunu belirterek, "Küçük de olsa puan avantajımız var ancak bu hiçbir şekilde yeterli değil" dedi. Osmanlıspor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu dile getiren İldiz, "Ancak bizim de iyi bir kadromuz ve büyük bir camiamız var. Bu hafta sonu sahamızda oynamanın avantajını kullanarak kazanmak istiyoruz. Henüz ligde bir kopma olacağını zannetmiyorum. Ama olursa inşallah biz koparız" diye konuştu. FURKAN İLK PEŞİNDE

Denizlispor'un başarılı sağ beki Furkan Şeker ise eski takımları Osmanlıspor ve Boluspor'da kıl payı kaçırdığı şampiyonluk sevincini, bu kez Denizlispor'da yaşayacağına inancının tam olduğunu söyledi.