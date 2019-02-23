Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > İnşallah biz koparız!

İnşallah biz koparız!

1. Lig’in lideri Denizli, Osmanlı maçı öncesi istim üzerinde. Yücel İldiz, “Henüz puan cetvelinde kopma olacağını zannetmiyorum. Ancak olursa inşallah biz koparız” dedi

Giriş Tarihi: 23.2.2019
İnşallah biz koparız!

ABALI Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'de 47 puanla lider durumda bulurken, yarın sahasında karşılaşacağı Osmanlıspor 44 puanla ikinci sırada yer alıyor.

KOZU SEYİRCİSİ
Yeşil-siyahlı ekip, rakibini seyircinin de desteği ile yenerek zirvedeki yerini pekiştirmenin hesaplarını yapıyor. Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Osmanlıspor'un ligin en tecrübeli ekiplerinden birisi olduğunu belirterek, "Küçük de olsa puan avantajımız var ancak bu hiçbir şekilde yeterli değil" dedi. Osmanlıspor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu dile getiren İldiz, "Ancak bizim de iyi bir kadromuz ve büyük bir camiamız var. Bu hafta sonu sahamızda oynamanın avantajını kullanarak kazanmak istiyoruz. Henüz ligde bir kopma olacağını zannetmiyorum. Ama olursa inşallah biz koparız" diye konuştu. FURKAN İLK PEŞİNDE
Denizlispor'un başarılı sağ beki Furkan Şeker ise eski takımları Osmanlıspor ve Boluspor'da kıl payı kaçırdığı şampiyonluk sevincini, bu kez Denizlispor'da yaşayacağına inancının tam olduğunu söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İnşallah biz koparız!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN